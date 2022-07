Haddad e Boulos reagem ao assassinato de guarda municipal petista no Paraná

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), também se manifestou sobre o “brutal assassinato” de um guarda municipal em Foz do Iguaçu.

“Este domingo amanheceu de luto após o assassinato brutal do companheiro Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Ele foi assassinado durante sua festa de aniversário de 50 anos. Minha solidariedade aos filhos, esposa e amigos. Esse não é o Brasil que conhecemos e amamos.”

Já Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato a deputado federal por São Paulo, afirmou que o episódio é consequência do “legado de Jair Bolsonaro para o País”, com violência, ódio e morte. “ABSURDO! Bolsonarista assassina líder do PT em Foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda. Esse é o legado de Jair Bolsonaro para o país: violência, ódio e morte”, disse, em sua página oficial no Twitter.