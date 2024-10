Política Haddad diz estar preocupado com avanço do conservadorismo no País após eleições

Por Agência Estado 14 de outubro de 2024, às 16h57 Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/politica/haddad-diz-estar-preocupado-com-avanco-do-conservadorismo-no-pais-apos-eleicoes-2274445/