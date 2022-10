Haddad defende investimento em investigação; Tarcísio aposta em aumentar efetivo

Os candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), divergiram sobre a prioridade do Executivo estadual para combater a criminalidade no Estado. Enquanto Haddad defendeu um maior investimento na investigação dos crimes “para chegar no andar de cima da criminalidade”, Tarcísio avaliou que a resposta está no aumento do efetivo de policiais, além de uma diminuição da maioridade penal.

“Estamos cometendo um erro estratégico aqui em São Paulo” disse Haddad, ao avaliar que apenas a prisão em flagrante não soluciona o problema. “As prisões em flagrante não dão sequência a uma investigação para você chegar ao andar de cima da criminalidade”, disse, durante debate promovido pela Band nesta segunda-feira, 10, defendendo um aumento no investimento para investigação.

Para Tarcísio, é necessário “investir pesadamente em segurança pública”. “Nós vamos aumentar o efetivo policial por meio de concurso”, disse o ex-ministro da Infraestrutura. Sobre a diminuição da maioridade penal, o candidato disse que a medida desestimula “o uso de menores infratores na realização de crimes”, disse.