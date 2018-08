Haddad defende conteúdo local no setor de petróleo em estaleiro em Niterói

O candidato a vice-presidente pelo PT na chapa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira, 28, a política de conteúdo local na indústria de petróleo e gás. Haddad chegou por volta das 9h15 para um ato de campanha no Estaleiro Aliança, em Niterói, na região metropolitana do Rio.

A indústria naval foi uma das mais atingidas pela recessão e pela crise da Petrobras. Segundo Haddad, mudanças nas políticas de conteúdo local e nas decisões de investimentos da estatal, durante o governo Michel Temer, levaram à contratação de navios e plataformas com fornecedores “da Ásia”.

“Criaram uma máquina de exportar empregos. Vamos reverter isso”, afirmou Haddad a jornalistas, no fim de uma caminhada entre a favela Buraco do Boi e o estaleiro, as margens da Rodovia Niterói-Manilha, trecho da BR-101 ao norte do Rio.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), a candidata do PT ao governo fluminense, Marcia Tiburi, as deputadas federais Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Benedita da Silva (PT-RJ) participaram do ato ao lado de Haddad.

Após a visita e discursos no estaleiro, a agenda da campanha inclui caminhada no calçadão de Alcântara, em São Gonçalo, também na região metropolitana do Rio.

À tarde, está prevista uma entrevista coletiva de Haddad, ao lado da candidata do PT ao governo do Rio, Márcia Tiburi.

À noite, Haddad segue para Belo Horizonte, onde cumpre agenda ao lado do governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), e da ex-presidente Dilma Rousseff.