Política Haddad chega ao Palácio da Alvorada para reunião com Lula e líderes do Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou de chegar ao Palácio da Alvorada para reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e líderes da Casa Alta do Congresso.

Pacheco chegou ao local pouco depois de Haddad, acompanhado do senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e potencial candidato à sucessão de Pacheco.

Além deles, também estão no local o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e diversos líderes partidários.

Até agora chegaram ao Alvoradas os seguintes senadores:

Beto Faro, líder do PT;

Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Congresso;

Jorge Kajuru, líder do PSB; Omar Aziz, vice-líder do PSD;

Renan Calheiros (MDB), líder da minoria;

Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado;

Weverton Rocha, líder do PDT;

Marcelo Castro, vice-líder do MDB;

Otto Alencar, líder do PSD;

Eliziane Gama (PSD), líder do bloco Resistência Democrática;

Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ex-presidente do Senado.