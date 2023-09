Haddad chega a Nova York para anunciar plano verde e se reunir com investidores

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos, na manhã deste domingo, por volta das 10h20 no horário local (11h20 em Brasília). Ele integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Big Apple para a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e participa da semana do clima na cidade, um dos maiores eventos do mundo com foco no tema.

O primeiro compromisso oficial previsto na agenda do ministro da Fazenda em Nova York é um encontro com empresários na tarde deste domingo, às 18h no horário local (19h em Brasília), ao lado de Lula. A reunião deve ocorrer no hotel que estão hospedados, o Lotte New York Palace Hotel, na região central de Manhattan. Depois, participa de jantar promovido pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) em homenagem ao presidente brasileiro.

Haddad fica na cidade até a próxima quarta-feira (20). Neste período, tem reuniões com empresários, investidores, autoridades e acadêmicos. Ele participa ainda da agenda de Lula com o presidente dos EUA, Joe Biden.

A maioria dos compromissos de Haddad está relacionada ao Plano de Transformação Ecológica do Brasil. O anúncio do programa deve ocorrer amanhã (18), durante evento promovido pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e Fiesp na Bolsa de Nova York (Nyse). Um dos pontos mais esperados é o lançamento oficial da primeira emissão de dívida internacional sustentável do Brasil, os chamados green bonds no jargão do mercado.

Haddad tem encontros ainda com o CEO da consultoria Eurasia, Iam Bremmer, o empresário e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg e o enviado presidencial especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry.