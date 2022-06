Fernando Haddad afirma que vice depende de coalizão em São Paulo

A Rede Sustentabilidade oficializou no sábado, 11, o apoio a Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo de São Paulo. O cargo de vice na chapa de Haddad ainda não está definido.

Como antecipou o jornal O Estado de S. Paulo, o petista gostaria de ter Marina Silva (Rede) como vice em sua chapa. Há, porém, resistências no próprio PT.

No encontro, o petista e a ex-ministra deixaram em aberto a possibilidade. Marina afirmou que há um debate dentro e fora da Rede de que é fundamental a “melhoria do Congresso Nacional”. “Estou apta, sim, a ser candidata a deputada federal por São Paulo.”

Haddad se esquivou de responder se Marina era a “vice de seus sonhos”.

Disse que a composição depende do desenho final da coalizão de apoio à sua candidatura, o que deve ocorrer neste mês. “Aí, sim, vamos definir a chapa majoritária.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.