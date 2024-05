Há ‘tendência’ de PT não lançar candidatura própria à presidência da Câmara, diz Zeca Dirceu

Há uma “tendência” na bancada do PT de não lançar uma candidatura própria para a presidência da Câmara, afirmou o deputado federal da sigla pelo Paraná Zeca Dirceu. Porém, segundo ele, isso tem “relação com aquilo que os pré-candidatos vão acordar” com o partido.

O apoio para os nomes ocorrerá se houver abertura para que o PT tenha cargos “dos mais importantes” no comando de comissões, relatoria de projetos, na composição da Mesa Diretora, ressaltou o deputado durante entrevista à Globonews. Além disso, ele complementou destacando que os posicionamentos do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terão um grande peso para a decisão.

“A bancada do PT quer ter o protagonismo, quer ocupar os espaços de poder que lhe é de direito pelo seu tamanho”, disse na entrevista. Em sua avaliação, essas posições depois funcionarão como “uma barreira de segurança”, inclusive para a relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional.