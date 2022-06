Gusttavo Lima rebate acusações sobre irregularidades em shows

Em meio a polêmicas relacionadas a cachês de shows, o cantor Gusttavo Lima fez um pronunciamento sobre o assunto durante uma “live” no Instagram. Ele se defendeu das acusações de possíveis irregularidades, disse que estava com vontade de sumir e alegou estar cansado. “Ultimamente eu venho levando tanta pancada. E venho aguentando calado tudo isso”, desabafou nesta segunda-feira, 30.

Conforme revelou o Estadão nesta segunda-feira, o deputado André Janones (Avante-MG), pré-candidato à Presidência da República, destinou R$ 1,9 milhão em recursos de uma emenda parlamentar para promover uma festa com o artista e outros cantores sertanejos. Além disso, Lima se envolveu em discussões sobre pagamentos de shows após a divulgação de um contrato de R$ 1,2 milhão feito pela prefeitura de Conceição do Mato Dentro, cidade mineira de 17 mil habitantes.

No decorrer da “live”, o cantor afirmou estar sendo vítima de “perseguição e inverdades”. Ele ainda relatou estar abalado emocionalmente. “Estou aqui com a minha mão suando Vocês sabem da índole que eu tenho, do caráter que eu tenho”. Em seguida, Lima pautou o assunto referente à dinheiro público.

O cantor refutou as queixas feitas contra ele, afirmando nunca ter compactuado com irregularidades. Sobre festas contratadas por municípios, Gusttavo disse que o preço é justo, pois enxerga como uma maneira de valorizar a arte. Ele destacou que não faz distinção entre shows privados e públicos. “Não é porque é uma prefeitura que vou deixar de cobrar o meu valor”.

Na sequência, ele alegou ser “um trabalhador como qualquer outro”, ressaltando que possui mais de 500 funcionários diretos. E que os bens materiais que ostenta são oriundos de trabalho e dedicação.

Durante o relato, Lima também chegou a afirmar que as festas públicas das quais participa representam uma minoria em sua agenda. “Sou um cara que faz poucos shows de prefeitura. E quando a gente faz algum, a gente é massacrado como bandido, como se fosse um ladrão que estivesse roubando dinheiro público. E não é isso”. Com relação aos preços dos contratos, ele disparou que não haverá mudanças. “O meu valor é um, e não vai mudar”.

Músicos e autoridades políticas comentaram a publicação do artista. “Fique firme, meu irmão! Você é um cara do bem! Deus proverá”, escreveu o senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro.

No fim da transmissão, com aproximadamente 20 minutos de duração, Gusttavo Lima chorou, lamentou que estava ao “ponto de jogar a toalha” e pediu cautela sobre as informações envolvendo o nome dele.