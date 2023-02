Guimarães diz que União foi convidado para reunião do Conselho Político de Lula

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta quarta-feira, 8, que o União Brasil foi convidado para a reunião do Conselho Político convocada para hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na segunda-feira, 6, o partido não havia sido chamado para uma reunião de líderes com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que causou mal-estar.

“É para estreitar relação, discutir os temas principais e organizar a pauta do País e a relação com o Congresso. Isso é muito importante para nós consolidarmos uma relação de parceria, de respeito e de construção com a Câmara e com o Senado. Todos foram convidados, o União Brasil foi convidado”, disse Guimarães, ao chegar ao Palácio do Planalto. A ideia, segundo ele, é que Lula instale nesta quarta o Conselho Político do governo.

Presidente do União Brasil, Luciano Bivar já chegou ao Planalto para se reunir com o petista. Líderes de partidos como PSB, PDT, MDB e PSOL também já chegaram.

Com três ministérios no governo, o União ficou fora da reunião de Haddad com líderes da Câmara na segunda. Outras legendas de centro-direita, como PSD e MDB, foram chamadas, assim como as siglas de esquerda.

O partido, apesar de ter representantes na Esplanada, está rachado e tende a não integrar a base aliada de Lula. No esforço para atrair a sigla, o governo tenta uma “trégua” com o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (BA). O deputado chegou a ser cotado para comandar o Ministério da Integração, mas foi vetado por uma ala do PT.