Guilherme Boulos é o candidato mais rejeitado, seguido de Marçal e Datena, diz Datafolha - O Liberal

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira, 22, colocou Guilherme Boulos (PSOL), tanto como o líder nas intenções de voto, quanto o candidato mais rejeitado, com 37% dos eleitores dizendo que nunca votariam nele. Em segundo lugar, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) é rejeitado por 34%. Fechando o pódio, José Luiz Datena (PSDB) nunca receberia os votos de 32%.

Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, a rejeição de Boulos, Marçal e Datena está no limite do empate técnico, com o deputado psolista numericamente à frente.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) é rejeitado por um quarto (25%) da população. Tabata Amaral (PSB) aparece com 18% de rejeição, e Marina Helena (Novo) com 14%.

Para Boulos, o cenário é pior entre homens (44%) e entre o público evangélico (44%), segmentos em que quase metade da população o rejeita. Para Marçal, a maior dificuldade é entre os mais novos, de 16 a 24 anos (46%), e os com maior escolaridade (45%). Datena, por sua vez, é mais rejeitado pelo público com ensino superior (40%) e com maior renda (41%).

A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo, nos dias 20 e 21 de agosto, com nível de confiança é de 95%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08344/2024.

Veja o ranking da rejeição em SP:

– Guilherme Boulos (PSOL): 37% (eram 35%)

– Pablo Marçal (PRTB): 34% (eram 30%)

– José Luiz Datena (PSDB): 32% (eram 31%)

– Ricardo Nunes (MDB): 25% (eram 24%)

– Bebeto Haddad (DC): 18% (não participou da última pesquisa)

– Tabata Amaral (PSB): 18% (eram 16%)

– João Pimenta (PCO): 17% (eram 17%)

– Altino Prazeres (PSTU): 14% (eram 20%)

– Marina Helena (Novo): 14% (eram 16%)

– Ricardo Senese (UP): 12% (manteve 12%)

– Rejeita todos/não votaria em nenhum: 3% (manteve os 3%)

– Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (eram 2%)

– Não sabe: 4% (eram 5%)