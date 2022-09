Guedes: tem ministro do Judiciário que comete excessos, o que descredencia o STF

Em linha com os ataques de integrantes do governo Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da economia, Paulo Guedes, disse que o Judiciário comete excessos ao intervir no Legislativo e mandar prender deputados. Segundo Guedes, esse tipo de intrusão descredencia o poder Judiciário e explica a revolta de parte da população contra o STF.

Guedes usou a imagem como exemplo quando reclamava de abordagens da imprensa que, segundo ele, errou em previsões sobre a economia por excesso de militância. Segundo o ministro, esse tipo de conduta tem “descredenciado” veículos da imprensa junto à população. O mesmo, disse ele, acontece com instituições quando se excedem.

“Tem um ministro do Judiciário que comete excessos, o que descredencia o Supremo”, afirmou Guedes.

“Acontece a mesma coisa com o próprio Congresso, com deputado que xinga os outros colegas, diz que vai bater em ministro do Supremo. Ele está se descredenciando. Se ele não modera, aí vem o Judiciário e interfere no Legislativo, manda prender o deputado, quando o próprio Legislativo tinha de ter feito a contenção. Aí vem o Judiciário, também comete excessos e a população fica contra o Judiciário”, disse o ministro, em referência indireta ao imbróglio envolvendo o deputado federal Daniel Silveira (PTB).

Guedes ainda aproveitou a ocasião para dizer que trata-se de “narrativa, fake news” a leitura de que o governo Bolsonaro ameaça a democracia. “É o contrário, agora, sim, Brasil é uma democracia”, afirmou ele ao repetir o argumento da alternância de poder, verificada na substituição de anos de partidos de esquerda no poder por uma aliança liberal-conservadora.