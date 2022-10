Guedes diz que eleição é emoção e pede empenho de sertanejos por Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou na tarde desta segunda-feira, 17, de um encontro no Palácio da Alvorada entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e cantores sertanejos, como Gusttavo Lima e Zezé Di Camargo. O chefe da equipe econômica pediu empenho dos artistas a favor de Bolsonaro, disse que “eleição é emoção” e afirmou que o País vive um “momento decisivo”.

“O trabalho de ministro, fazer estrada é super importante. Mas o negócio é o seguinte: hora da eleição, é emoção. São vocês, a bola está com vocês. Se eu for fazer discurso aí, eu vou conseguir três votos, quatro votos. Falou de economia, porque o desemprego, isso é conversa para o trabalho. Eleição é emoção”, declarou Guedes.

O ministro disse que Bolsonaro é “mal compreendido”, fala palavrão, mas tem “bons princípios”. “Eu falava sempre que ele tem bons princípios, mas nem sempre boas maneiras. Eu também, às vezes, não tenho boas maneiras. A gente fala palavrão, fala uma besteira, mas estamos querendo defender um País melhor. Então, às vezes, defendendo esses valores, a gente se excede um pouco na forma, mas não podemos perder a noção do conteúdo”, afirmou Guedes.

Ao dizer que o País vive um momento decisivo, o ministro da Economia defendeu o respeito às instituições, à liberdade religiosa e ao direito à vida, numa referência à rejeição ao aborto, tema central da campanha de Bolsonaro. Na última quarta-feira, 12, o chefe do Executivo disse que Guedes fica no Ministério em um eventual segundo mandato e o chamou de “Pelé da economia”. Em 5 de outubro, Bolsonaro havia evitado responder se o ministro continuaria no posto e chegou a encerrar uma coletiva de imprensa quando questionado sobre o assunto.