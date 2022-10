Guedes diz que Brasil pode crescer entre 3,5% e 4% por dez anos seguidos

Ao defender a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse neste sábado, 22, que o Brasil pode crescer entre 3,5% e 4% por dez anos seguidos. Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, da qual o chefe do Executivo participou, o chefe da equipe econômica também afirmou que as reformas devem continuar em um eventual segundo mandato de Bolsonaro.

“O Brasil pode crescer 3,5%, 4% por dez anos seguidos. As reformas vão seguir. E, agora, com mais força, porque o Congresso é de centro-direita. Nós tivemos muitos obstáculos. Nós estávamos colocando o Brasil nos trilhos, quando fomos atingidos pela pandemia. Nós saímos, apagamos o incêndio, voltamos para os trilhos e estamos seguindo”, declarou Guedes, ao lado dos ministros Fábio Faria (Comunicações) e Anderson Torres (Justiça) e do empresário Roberto Justus, que apoia Bolsonaro.