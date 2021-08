Guedes: com Ciro Nogueira na Casa Civil, desacertos políticos devem se reduzir

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu que o governo teve dificuldades de encontrar base parlamentar quando chegou ao poder, o que pode ter gerado “desacertos políticos”. Mas argumentou que devem diminuir com a interlocução do novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o novo chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente do mesmo partido. A declaração foi dada em participação na Comissão de Educação da Câmara, na qual Guedes presta esclarecimentos sobre a Lei 14172/21, que garante o acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública.