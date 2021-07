Guedes chega a hospital para visitar presidente Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou ao Hospital Vila Nova Star para visitar o presidente Jair Bolsonaro, que está internado desde quarta-feira em São Paulo. O ministro não conversou com a imprensa.

Guedes teve uma sexta-feira dedicada a reuniões com empresários. Ele almoçou com associados do Grupo Parlatório, liderado por Carlos José Marques. À tarde, o ministro teve encontro com membros do Instituto Brasil 200, presidido por Gabriel Rocha Kanner.