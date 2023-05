Guajajara: Reunião com Lula foi fundamental para reafirmar compromisso com povos indígenas

Em meio à ofensiva do Centrão sobre a pauta ambiental do governo, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que a reunião de mais cedo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e outras lideranças foi fundamental para “reafirmar o compromisso” com os povos indígenas.

“A reunião de hoje com o presidente Lula e colegas ministros foi fundamental para reafirmar nosso compromisso de amparo aos povos indígenas. Garantiremos uma pauta ambiental sólida. Seguiremos fazendo todos os diálogos possíveis para a manutenção dos direitos indígenas”, escreveu a ministra. A postagem foi compartilhada por Lula.

Com aval do Palácio do Planalto, o relatório da Medida Provisória (MP) da reestruturação do governo, elaborado pelo deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), desidrata os ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, na contramão dos compromissos assumidos por Lula na campanha eleitoral. Com a reação negativa, o presidente convocou reunião com as ministras para garantir a elas que o governo vai negociar com o Congresso a manutenção da atual estrutura da Esplanada.