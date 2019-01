GSI montou gabinete para Bolsonaro ao lado do quarto no hospital

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) montou um gabinete ao lado do quarto do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Israelita Albert Einstein para que ele consiga orientar os órgãos de Brasília e, mediante autorização médica, receber ministros enquanto se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia.

Os exames pré-operatórios laboratoriais e de imagem deste domingo apresentaram resultados normais e a cirurgia está confirmada para a parte da manhã de segunda-feira. Bolsonaro ficará em repouso absoluto nas 48 horas seguintes ao procedimento. O vice Hamilton Mourão será o presidente em exercício nesse período, além de assumir durante a cirurgia. A previsão é que Bolsonaro fique 10 dias internado.

Participarão do procedimento o cirurgião Antônio Luiz Macedo e o clínico e cardiologista Leandro Echenique, além de médicos da Presidência da República e outros profissionais. O procedimento será acompanhado pelo diretor superintendente do hospital, Miguel Cendoroglo.

Vieram a São Paulo com Bolsonaro o seu vice, o filho Eduardo, a primeira-dama, Michelle, e o porta voz do governo, general Otávio Santana do Rêgo Barros. Os ministros só virão nos próximos dias caso precisem despachar com o presidente.

Neste domingo, o presidente recebeu a visita do empresário e amigo Fábio Wajngarten, que ajudou a articular, com o embaixador de Israel, Yossi Shelly, e com o Planalto, a vinda da ajuda humanitária para as vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG).