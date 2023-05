Grupo invade fazenda de família de Tereza Cristina; intervenção da PM o retirou

Um grupo invadiu a fazenda da família da senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, na madrugada deste domingo, 30. Segundo a assessoria da parlamentar, os “invasores sem-terra” tentaram ocupar a propriedade, mas se retiraram ainda pela manhã, após intervenção da Polícia Militar.

O episódio acontece num momento de tensão entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Congresso. “Na madrugada deste domingo (30), um pequeno grupo de invasores sem-terra tentou ocupar a fazenda da família da senadora Tereza Cristina (PP-MS), localizada em Terenos (MS), a 25km de Campo Grande. Eles se retiraram ainda pela manhã, pacificamente, após intervenção da Polícia Militar”, diz nota divulgada pela assessoria da parlamentar.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), leu nesta semana o requerimento de criação da CPI do MST, criticada pelo governo Lula. A comissão conta com a articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que protesta contra a onda de invasões de propriedades rurais deflagrada neste mês. Os ruralistas acumulam atritos com a gestão petista nestes primeiros três meses.