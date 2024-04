Grupo de direita lança manifesto em apoio a Musk e defende impeachment de Moraes

Um grupo de parlamentares e lideranças da direita lançou um manifesto em apoio ao bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e defendendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Musk acusou Moraes de censura e ameaçou descumprir decisões do ministro que determinaram a suspensão de perfis suspensos por disseminação de notícias falsas no Brasil. O magistrado incluiu o bilionário no Inquérito das Fake News e determinou a abertura de um novo inquérito para investigar o dono do X por crimes de obstrução de Justiça, organização criminosa e incitação ao crime.

O manifesto é online e se chama “Censura Não – o Brasil precisa ter voz”. Assinam os deputados Adriana Ventura (Novo-SP), Marcel van Hattem (Novo-RS) Any Ortiz (Cidadania-RS), Bibo Nunes (PL-RS), parlamentares estaduais, influenciadores de direita e o jornalista Michael Shellenberger, além de outros. Shellenberger divulgou na última quarta-feira, 2, o “Twitter Files Brazil”, série de e-mails do antigo Twitter, e acusou Moraes de impor censura a perfis na plataforma.

“O Brasil está enfrentando um grave abuso de autoridade, pelas mãos do juiz Alexandre de Moraes. No entanto, ontem Elon Musk se levantou para lutar contra a censura, e foi recebido com mais ameaças e a possibilidade do X/Twitter ser fechado no Brasil”, diz o manifesto, que convida os internautas a assinarem o documento virtual. “Queremos liberdade de expressão. Queremos o fim do abuso de autoridade. Queremos o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.”