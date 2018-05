Greve e preço de combustível rendem 8,8 mi de postagens em redes sociais, diz FGV

O debate vinculado ao preço dos combustíveis e à greve dos caminhoneiros despontou como um dos principais eventos políticos dos últimos anos em redes sociais, com 8,85 milhões de postagens desde o dia 20 e pico de quase 2 milhões de tuítes na sexta-feira, 25. É o que mostra levantamento feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) Fundação Getulio Vargas (FGV) para o Estadão/Broadcast.

O assunto manteve proporção equivalente à repercussão da morte da vereadora Marielle Franco, da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff.

Segundo a FGV, diferentes grupos, à esquerda e à direita, manifestaram apoio às demandas dos caminhoneiros, se uniram em críticas ao governo e reclamaram do preço dos combustíveis. “Em pouco tempo, a gasolina converteu-se em ponto focal de oposição ao governo e à classe política, canalizando a insatisfação dos brasileiros com os serviços e a carga tributária”, diz o estudo.

Mas, no último fim de semana, foi acentuado o contraste entre diferentes lados, com queda no apoio à greve e ênfase nos impactos no abastecimento em hospitais, mercados e aeroportos. Segundo o relatório, emergiu a intervenção militar como novo subtema agregado ao contexto da paralisação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.