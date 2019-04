Gregório Duvivier diz que também quer a solidariedade de Bolsonaro

O ator Gregório Duvivier usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para pedir “solidariedade” ao presidente Jair Bolsonaro em um processo ao qual responde na Justiça. “O Jair Bolsonaro é solidário com Danilo Gentili, mas o Ministério Público move processo idêntico contra mim por ofensa a ele (Bolsonaro) e Moro (ministro da Justiça). Aguardo solidariedade”, escreveu Duvivier no perfil oficial dele no Twitter.

Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira, 10, Danilo Gentili foi condenado a detenção por injúria contra deputada Maria do Rosário (PT-RS). No entanto, ele poderá recorrer em liberdade. No dia seguinte, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou solidariedade ao humorista por meio do Twitter. “Me solidarizo com o apresentador e comediante Danilo Gentili ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual, por vezes, eu mesmo sou alvo, mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo, algo que infelizmente vale para uns e não para outros”, escreveu Bolsonaro.

De acordo com informações do site O Antagonista, o promotor Lucilio de Held Junior, do Paraná, enviou um ofício ao ministro da Justiça, Sergio Moro, informando um suposto crime de injúria por parte de Gregório Duvivier contra Jair Bolsonaro e o próprio ex-juiz federal. O promotor diz que, em um evento que marcou um ano da prisão de Lula, em Curitiba, o humorista teria chamado Moro de “juizeco” e dito que o mesmo “fala fino com a milícia e com os Estados Unidos”.

Danilo Gentili respondeu à publicação do colega de profissão. “É zero idêntico. A Maria do Rosário usou a Câmara dos Deputados para me processar. Para que isso vá para frente (processo contra Duvivier), o Sérgio Moro deve processar. Isso aí não é um processo. É um cara ‘caguetando’ e falando: ‘Moro, se você quiser processar, estou caguetando, taí’. É isso”, escreveu Gentili no Twitter.