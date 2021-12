Política ‘Grande vitória do governo e do povo’, diz Queiroga sobre aprovação de Mendonça

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez nesta quinta-feira (2) uma publicação no Twitter em comemoração à aprovação da indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (1º) pelo Senado. A aprovação se deu por 47 votos a 32. “Grande vitória do governo e do povo brasileiro! Desejo boa sorte ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal, @AmendoncaAGU. Que Deus continue lhe dando sabedoria e coragem na tomada das decisões pautadas na defesa da Constituição, da Democracia e da nossa Liberdade”, escreveu o ministro da Saúde.