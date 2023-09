Brasil e Mundo Governo revoga suspensão e Esplanada terá apenas expediente reduzido na véspera do 7/9

O governo federal desistiu de suspender o expediente na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira, dia 6, véspera do Feriado da Independência do Brasil. Portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos desta terça-feira (5) revoga a suspensão que havia sido determinada na sexta-feira (1º) e agora os trabalhos na Esplanada apenas terão expediente reduzido nessa data.

O novo ato está no Diário Oficial da União (DOU) e estabelece, em caráter excepcional, que nesta quarta “o expediente nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, localizados na Esplanada dos Ministérios, incluindo respectivos anexos, em Brasília, Distrito Federal, deverá ser encerrado às 17 horas”.

A Esplanada vai abrigar os desfiles do 7 de Setembro, em cerimônia marcada para começar às 9h, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades. O governo Lula tenta desvincular a data da conotação dada durante o mandato anterior, de Jair Bolsonaro (PL), que aproveitava a celebração para realizar atos políticos. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, cerca de 30 mil pessoas devem comparecer à festa cívica.