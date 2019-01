Governo prepara gabinete provisório em hotel durante internação de Bolsonaro

Além de uma estrutura especial para que o presidente Jair Bolsonaro possa despachar no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, enquanto estiver internado, o governo prepara um gabinete provisório em um hotel da capital paulista. Bolsonaro deverá ir a São Paulo no próximo domingo, 27, quando realizará exames pré-operatórios antes da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, agendada para o dia seguinte.

De acordo com assessores do presidente em exercício, Hamilton Mourão, haverá dois locais para despachos do presidente e de outros integrantes do governo: um no hospital onde Bolsonaro fará uma cirurgia no dia 28 e outro no Novohotel São Paulo, que fica no Morumbi, na mesma região da unidade hospitalar.