Governo nomeia novo presidente da EBC

O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou Alexandre Henrique Graziani Junior como diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ficando exonerado do atual cargo de diretor de Operações da empresa. Graziani assume o comando da EBC no lugar de Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira, exonerado nesta quarta-feira, 27, da função. As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).