Governo momeia novos superintendentes regionais da PF em 18 Estados

O governo nomeou novos superintendentes regionais da Polícia Federal (PF) em 18 Estados. Os atos de nomeação e de dispensa dos atuais ocupantes do cargo foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com data desta quarta-feira, dia 18.

Foram nomeados os seguintes superintendentes regionais da PF:

– Rio Grande do Norte, Larissa Freitas Carlos Perdigão;

– Mato Grosso do Sul, Agnaldo Mendonça Alves;

– Rondônia, Larissa Magalhães Nascimento;

– Santa Catarina, Aletea Vega Marona Kunde;

– Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa;

– Goiás, Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente;

– Sergipe, Aline Marchesini Pinto;

– Pernambuco, Antonio de Pádua Vieira Cavalcanti;

– Maranhão, Sandro Rogério Jansen Castro;

– Mato Grosso, Lígia Neves Azis Lucindo;

– Tocantins, Reginaldo Donizetti Gallan Batista;

– Paraíba, Christiane Correa Machado;

– Alagoas, Luciana Paiva Barbosa;

– São Paulo, Rogério Giampaoli;

– Paraná, Rivaldo Venancio;

– Pará, José Roberto Peres;

– Amazonas, Umberto Ramos Rodrigues;

– Minas Gerais, Tatiana Alves Torres.

A mesma edição do DOU traz os atos de dispensa dos atuais superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos Estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, Pará, Paraíba, Amapá, Acre, Mato Grosso, Roraima, Amazonas, Goiás, Tocantins, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rondônia, Maranhão, Espírito Santo, Distrito Federal, Pernambuco e Ceará.