Governo espera até 4,6 mil convidados em coquetel no Itamaraty

O governo brasileiro emitiu 2.300 convites para o coquetel no Itamaraty, que começará logo mais às 19h, após a cerimônia de posse no Palácio do Planalto. Como o convite dá direito a um acompanhante, são esperados até 4.600 convidados.

Integrantes da equipe de governo, parlamentares, chefes de Poder, representantes da sociedade e convidados do presidente Jair Bolsonaro integram a lista de convidados. Dois andares do Palácio Itamaraty, que no dia a dia são espaços livres, receberam mesas e cadeiras para a comemoração. No andar superior foi separada uma ala “vip” para as pessoas mais próximas do presidente. A promessa do cerimonial é uma festa simples, mas elegante.

Os convidados deverão chegar ao Itamaraty logo mais. Pela programação, Bolsonaro receberá cumprimentos dos chefes de Estado no Planalto. À medida em que cumprimentarem o presidente, eles irão se deslocando para o Itamaraty. Bolsonaro será o último a chegar, por volta de 19 horas.