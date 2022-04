Governo cumprimenta presidente da França, Emmanuel Macron, por reeleição

O governo brasileiro emitiu nota nesta segunda, 25, com cumprimentos ao presidente da França, Emmanuel Macron, pela reeleição. O gesto veio mais de 24 horas após as projeções apontarem a vitória do líder francês sobre Marine Le Pen, de extrema-direita.

“O Brasil reafirma a disposição de trabalhar pelo aprofundamento dos laços históricos que unem os dois países e trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses, e manifesta expectativa de seguir implementando a ampla agenda bilateral”, diz a nota distribuída pelo Ministério das Relações Exteriores. “O governo brasileiro cumprimenta o senhor Emmanuel Macron por sua reeleição à Presidência da República Francesa”.

A primeira projeção com a vitória de Macron foi divulgada ontem por volta das 15h10, pelo horário de Brasília. Às 16h45, o presidente francês já se pronunciava sobre a vitória.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e Macron têm uma relação tensa diante da pressão da França por uma política ambiental brasileira realmente eficaz para conter o desmatamento da Amazônia.