Governo abre canais para denúncias, informações e vídeos sobre ataques

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios criaram canais para receber denúncias e informações sobre os invasores e depredadores das sedes dos três Poderes, neste domingo, 8. As instituições pedem que sejam encaminhados vídeos, fotos ou prints de redes sociais que possam ajudar a identificar os responsáveis pelos atos golpistas e de depredação. Segundo a pasta chefiada por Flávio Dino, ‘qualquer pista é bem-vinda’.

O e-mail disponibilizado pelo Ministério da Justiça para encaminhamento de informações é o denuncia@mj.gov.br. Já para remeter conteúdos à Promotoria, o endereço é o falecom@mpdft.mp.br. O canal do Ministério Público Federal é a Sala de Atendimento ao Cidadão. Para enviar dados à Polícia Federal, o e-mail é o denuncia8janeiro@pf.gov.br.

Estrago patrimonial no prédio do Congresso Nacional – Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado

A Promotoria do DF ainda informou ter requisitado, nesta segunda-feira, 9, informações sobre a atuação policial antes e durante os ataques ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. O MP quer saber o quantitativo de policiais empregados na operação deste domingo, as estratégias adotadas pelos policiais. Também questionou ‘qual o momento da constatação dos atos extremistas e as medidas preventivas’ que teriam sido adotadas pelas forças de segurança.

“Se houver qualquer indício de irregularidade na atuação de qualquer uma das forças policiais do Distrito Federal, civil ou militar, o MPDFT vai abrir investigação para apuração dos fatos e das responsabilidades”, sustenta a Promotoria.

A conduta das forças de segurança é alvo de duras críticas e questionamentos. Ao determinar o afastamento do governador Ibaneis Rocha por 90 dias, o ministro Alexandre de Moraes apontou ‘graves falhas na atuação dos órgãos de segurança pública’. O magistrado citou a escolta da marcha golpista formada por ‘terroristas e criminosos’ e a falta de ‘resistência exigida para a gravidade da situação’.

Como mostrou o Estadão, após extremistas furarem o bloqueio invadirem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, parte dos policiais abandonaram as barreiras e compravam água de coco em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

Nas redes sociais, vídeos mostram que policiais militares não impediram o acesso dos golpistas a vias que levavam até a Esplanada dos Ministérios. Em algumas das gravações, os bolsonaristas chegam a provocar os policiais: “Hoje está pode tomar banho no espelho d’água tranquilo?”.