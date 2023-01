Governadora do DF anuncia delegado da PF como secretário de Segurança Pública

A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou o delegado da Polícia Federal (PF) Sandro Avelar como novo secretário de Segurança Pública. Ele substitui o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, exonerado após os atos golpistas de 8 de janeiro.

Até dia 31, a segurança do DF é chefiada pelo interventor federal Ricardo Cappelli, que também estava presente no anúncio. Segundo ele, a nomeação de Avelar foi antecipada para possibilitar uma transição entre os comandos e para o novo secretário se familiarizar com o plano de segurança para o dia 1º de fevereiro, quando haverá a eleição da mesa da Câmara e do Senado e a abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com Cappelli, no entanto, “não há nada alarmante” em vista.

Capelli ainda confirmou que a intervenção federal na segurança no DF se encerra no dia 31, como previsto inicialmente. “A partir do dia 1º, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai continuar esse trabalho de cooperação em harmonia”. No dia 30, às 17h, 48 horas antes da eleição das mesas diretoras no Congresso, os comandos das forças de segurança farão uma reunião para ajustar o planejamento, se necessário.

Avelar é delegado da PF desde 1999, e diretor-executivo da instituição desde dezembro de 2021. É a segunda vez que ele comanda a Secretaria de Segurança Pública – cargo que já assumiu de 2011 a 2014. “Estou sendo apresentado hoje para ter condição de trabalhar com Cappelli e a equipe que já está lá”, disse durante a coletiva realizada no Palácio do Buriti na tarde desta quarta-feira.