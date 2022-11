Governador do RS diz que segurança estadual deve agir de forma imediata

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), afirmou que a segurança estadual deve agir de forma “imediata” para desbloquear as manifestações que paralisam vias gaúchas, atendendo à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com ele, “a democracia precisa ser respeitada”.

“Minha ordem às forças de segurança estaduais é para agir e efetuar os desbloqueios de forma imediata, conforme indica a lei. Não vamos permitir que essa situação permaneça e prejudique o povo gaúcho”, declarou o governador, em publicação no Twitter, nesta terça-feira (1º).

Segundo Vieira Júnior, nesta manhã, foi realizada uma reunião com o Gabinete de Crise que alinhou medidas a serem tomadas entre forças de segurança estadual e federal “para garantir a todos o direito de ir e vir”.

“Todas as medidas que estão sendo tomadas em nosso Estado também atendem a decisão do @stf_oficial, que determinou a imediata desobstrução de rodovias e vias públicas que estejam ilicitamente com o trânsito interrompido. A democracia precisa ser respeitada”, escreveu.

Estradas e avenidas são bloqueadas no País por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) como forma de contestação da eleição no último domingo (30), que resultou na vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).