Política Governador do ES nega aproximação com Bolsonaro e diz que seu candidato é Lula

Candidato à reeleição no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) negou afastamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a campanha de segundo turno. Nos últimos dias, passaram a circular na internet um vídeo e uma imagem que sugerem “voto casado” no capixaba e no presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o governador, nada disso tem a chancela da campanha. “Trata-se de uma manifestação espontânea de aliados. O meu candidato é Lula”, disse ao Estadão.

Nesta quinta-feira, 6, o jornal A Gazeta revelou que o filho do governador compartilhou uma “figurinha” de WhatsApp mostrando Casagrande com o presidente Bolsonaro e os dizeres “CasaNaro”. O pessebista afirmou ao Estadão que o fato “não tem importância” e que seu filho, Victor Casagrande, transmitiu a imagem para um colega por “curiosidade”.

“Não tem aliança, não (com Bolsonaro). Meu partido está com Lula. Eles (o PSB) já estão firmes na campanha. É um partido disciplinado”, afirmou.

Um vídeo que circula no WhatsApp mostra uma máquina imprimindo adesivos de Casagrande e Bolsonaro. O governador capixaba admitiu que há eleitores seus que votam em Bolsonaro, mas reforçou que isso ocorre de forma espontânea.

Casagrande foi eleito em primeiro turno em 2018, mas não repetiu o desempenho neste ano e foi ao segundo turno contra o bolsonarista Carlos Manato (PL).

Em fevereiro, ele chegou a se encontrar com o então presidenciável Sérgio Moro (à época, no Podemos), enquanto seu partido negociava uma federação com o PT. A federação não foi adiante, mas o PSB integra a coligação que apoia Lula para a Presidência e é o partido do candidato a vice na chapa do petista, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).