Governador do Amapá, Waldez Góes foi empossado logo após virada de ano

O governador reeleito do Amapá, Waldez Góes (PDT), e seu vice, o empresário Jaime Nunes (Pros), participaram de cerimônia de posse no Estado nesta terça-feira, 1º, logo após a virada do ano. Este será o quarto mandato de Góes como governador do Amapá.

Diferente de outros Estados, a solenidade não foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado, mas sim em na sede do Sebrae, na região central de Macapá.