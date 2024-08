Governador de Santa Catarina exalta ‘menor número de ‘Bolsas Famílias’ no Estado

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), exaltou o baixo número de “Bolsas Famílias” em seu Estado, ao explicar resultados positivos nos indicadores de segurança pública. O benefício é o carro-chefe dos programas sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Jair Bolsonaro (PL), que é apoiado por Mello.

A declaração ocorreu nesta quarta-feira, 21, durante o XIII Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), em Brasília. Na ocasião, o Centro de Liderança Pública (CLP) lançou o Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios 2024.

De acordo com o ranking, Santa Catarina está em 2º lugar como o Estado mais competitivo do País e é líder em segurança pública e sustentabilidade social.

Ao comentar o resultado, Mello afirmou que o emprego é “um fator fundamental” para a segurança pública e citou baixo número de benefícios do programa Bolsa Família.

“Nós somos o Estado que tem o maior número de carteira assinada do Brasil, proporcionalmente, e o menor número de Bolsas Famílias do Brasil, proporcionalmente”, declarou.

Mello prosseguiu: “a gente tem a Secretaria de Assistência Social, que vai atrás das pessoas que estão no benefício social, para dizer: o que você precisa para deixá-lo”.

De acordo com dados do governo federal, em julho, Santa Catarina tem 235,9 mil familiares contempladas pelo Bolsa Família. O valor médio do repasse é de R$ 675,19. Em âmbito nacional, 20,8 milhões de famílias são atendidas pelo programa no Brasil.

Recentemente, Lula criticou governadores, como Mello, por não comparecerem a eventos do Palácio do Planalto cujos anúncios contemplam Santa Catarina.

“Alguns (governadores) não têm comparecido, possivelmente, ainda pela imagem negativista de um presidente da República que só viajava para o Estado que ele gostava, para atender amigos, e não dava importância para aqueles que pensassem diferente dele”, disse Lula, em 26 de julho, numa referência a Jair Bolsonaro.

Em 9 de agosto, Lula criticou o governador no próprio Estado, onde inaugurou o Contorno Viário de Florianópolis. “Esse governador que está aí, eu não o conheço, portanto não posso falar mal dele, ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do Estado de Santa Catarina. Eu não consigo entender”, disse o presidente, na ocasião.