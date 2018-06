Governador da Bahia adia anúncio de chapa majoritária

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), adiou mais uma vez nesta terça-feira, 19, o anúncio da composição da chapa majoritária pela qual tentará se reeleger em outubro, após partidos médios e pequenos da base governista – como PDT, PR e PCdoB – pedirem para discutir as vagas de suplente ao Senado.

Anteriormente marcado para ocorrer na terça, 19, o anúncio da chapa agora é previsto para sexta-feira, afirmaram interlocutores do Palácio de Ondina. No entanto, há no governo quem defenda a comunicação da aliança após o domingo, 24, dia de São João, para que a celebração dilua o desgaste das decisões tomadas pelo petista.

PP, PSD e PT serão os partidos contemplados na composição. As legendas ficarão, respectivamente, com as vagas de vice-governador e senadores. O atual vice, João Leão (PP), tentará a reeleição ao lado de Rui, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel (PSD), e o ex-ministro e ex-governador Jaques Wagner (PT), tentarão se eleger para o Senado.

A escolha desses nomes, já comunicada a líderes partidários pelo governador, significa a exclusão da senadora Lídice da Mata (PSB), que é pré-candidata à reeleição. A ela foi oferecida a vaga de suplente, que também é pleiteada pelo PCdoB. Já PDT e PR, que não haviam pleiteado nenhum posto na composição governista, pediram para conversar com o governador.