Gonet arquiva pedido do partido Novo para investigar Moraes

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, rejeitou o pedido do partido Novo para investigar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após a divulgação de mensagens com pedidos de relatórios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre bolsonaristas. O ministro é relator do inquérito das fake news.

O chefe do Ministério Público Federal destacou a “inviabilidade” da representação do Novo e o arquivou. O partido atribuía a Moraes possíveis crimes de falsidade ideológica e associação criminosa.

Segundo Gonet, o encaminhamento de relatórios produzidos pela assessoria do TSE a autoridades como Moraes, então presidente da Corte Eleitoral, “em nada destoa das funções ordinárias do órgão”. Para ele, os relatórios eram “elemento informativo” em investigações em curso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.