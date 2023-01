Golpistas que promoveram destruição do patrimônio público serão punidos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou no final da noite deste domingo, 8, no Twitter que os responsáveis pela invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal em Brasília serão punidos pela destruição do patrimônio público.

“Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã (hoje, segunda-feira) retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre”, publicou o presidente.

O primeiro compromisso de Lula desta segunda-feira será uma reunião com a presidente do STF, Rosa Weber, às 9h, no Palácio do Planalto.