Góes diz que se licenciará do PDT apenas enquanto ocupar Integração Nacional

Confirmado nesta quinta, 29, pelo presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ministro da Integração Nacional, o governador do Amapá, Waldez Góes, disse que se licenciará do PDT apenas enquanto ocupar a Pasta na cota do União Brasil.

“Estou me licenciando enquanto ministro e outro companheiro vai assumir o partido”, afirmou.

Góes disse que uma prioridade listada por Lula para a Pasta é cuidar das questões relacionadas à Defesa Civil, para tratar das enchentes que atingem diversos Estados.

“Lula me falou que vai ter rodada de reuniões para tratar disso logo na segunda (2) ou terça-feira (3). Alertou dos problemas que já estão acontecendo em relação às enchentes”, acrescentou.

O futuro ministro prometeu usar a experiência no comando do Consórcio da Amazônia Legal, que engloba nove Estados, para tratar dos temas da Pasta, com propostas regionalizadas.

“A gente já fazia muita comunicação no Consórcio da Amazônia com o Consórcio do Nordeste, com o do Centro-Oeste. Tenho toda uma vivência nessa agenda que o ministério tem como proposta”, afirmou.

Góes disse ainda que vai trabalhar com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede-SP), repassando o plano estratégico para a Amazônia elaborado pelo Consórcio.

“Dos 12 programas, apresentamos dois na COP 27, com freio e controle do desmatamento e alavancagem das cadeias produtivas. Foi um trabalho feito pelos Estados”, concluiu.