Gleisi Hoffmann dispensa e ironiza ‘perdão’ de Edir Macedo a Lula

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), postou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 4, que a sigla dispensa o perdão de Edir Macedo. O religioso, principal líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, declarou na quinta-feira, 3, que é preciso “perdoar” o petista. Gleisi ainda acusou Macedo de induzir “milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso”. E insistiu: “a nossa consciência está tranquila”.

As igrejas neopentecostais, a exemplo da Igreja Universal, foram palanque de Jair Bolsonaro (PL) durante o período eleitoral. Entretanto, Macedo disse que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi “vontade de Deus”. O religioso afirmou, na mesma ocasião: “eu orei, ‘ó, Deus, quero que Bolsonaro ganhe. Mas seja feita Vossa vontade, sobretudo, porque o Senhor é quem manda. Então, o que é que eu vou fazer agora? Tocar a vida para frente”.

Dentro do mesmo contexto, um dos principais nomes da bancada evangélica no Congresso, o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi procurado por emissários do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e está disposto a trabalhar pautas em comum com o novo governo. O parlamentar, que também é pastor, diz que o interesse em sentar à mesa com os petistas não significa incoerência nem traição a Bolsonaro.