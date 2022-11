Gleisi e Mercadante chegam ao CCBB, sede da transição, sem falar com a imprensa

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloizio Mercadante, que vão integrar a equipe do governo de transição, chegaram pouco antes das 12h desta sexta-feira, 4, ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília sem falar com a imprensa. Eles estavam acompanhados do líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG), do senador Paulo Rocha (PT-PA), da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-PA) e da ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB).

A expectativa é de uma coletiva de imprensa após a reunião. O coordenador da equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), está em São Paulo e terá reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na segunda-feira, 7, quando será anunciada a lista completa da equipe de transição.

Na terça-feira, dia 8, Lula, Alckmin e aliados vêm a Brasília para apresentar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, que pretende retirar do teto de gastos despesas consideradas inadiáveis, como o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil em 2023, uma promessa da campanha do petista.