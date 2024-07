Gleisi diz que privatização da Sabesp é ‘maior negociata dos últimos tempos’

Presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) criticou nesta quarta-feira, 24, a privatização da Sabesp. Segundo ela, a empresa foi vendida a toque de caixa e abaixo do que realmente vale. O governo de São Paulo concluiu nesta terça, 23, a desestatização da companhia de saneamento em uma cerimônia na B3.

“A venda da Sabesp, realizada a toque de caixa pelo bolsonarista Tarcísio Freitas, é a maior negociata dos últimos tempos”, escreveu a petista no X (ex-Twitter). “A maior empresa de saneamento do País foi vendida sem concorrência, por um preço muito menor do que ela vale, abaixo até da cotação em Bolsa, e um acionista com apenas 15% do capital vai comandar o negócio”, acrescentou.

O chefe do Executivo paulista, Tarcísio de Freitas, durante entrevista coletiva na B3, defendeu o modelo de venda da Sabesp, em que o investidor de referência, a Equatorial Energia, pagou R$ 67 por ação. Ele argumenta que a companhia, que será a acionista de referência, precisará fazer investimentos pesados para cumprir a universalização do saneamento básico até 2029.

Gleisi disse que o contrato de privatização não prevê qualquer obrigação contratual em relação à expansão do acesso à água e a esgoto e nem melhorar o serviço. “Países e grandes cidades do mundo inteiro estão reestatizando empresas de saneamento, vendidas na onda liberal do século passado, porque água não é negócio particular, é serviço público”, afirma a deputada na publicação. “Não existe mesmo bolsonarista moderado: nem na política nem na sede de vender o estado”, conclui.