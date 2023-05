Gleisi diz que CPI do MST ‘sequer tem objeto claro’ para ser convocada

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (SP), disse nesta quarta-feira, 24, que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na Câmara dos Deputados “sequer tem objeto claro” para ter sido convocada.

Gleisi afirmou, em entrevista à GloboNews, que a CPI do MST foi composta “claramente” para ter uma maioria da direita e da extrema-direita para fazer “luta política” com o PT e o governo.

De acordo com ela, a criação da comissão que investiga as ações do MST foi uma resposta à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. “Nós vamos enfrentar este debate, mas eu lamento que isso tenha acontecido (a CPI do MST)”, disse.