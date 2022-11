Política Gleisi discorda de posição do MTST sobre bloqueios e pede ação do Estado

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou discordar da posição do MTST de tentar desbloquear por conta própria as estradas interditadas por bolsonaristas descontentes com o resultado da eleição.

“Não concordamos, porque isso é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que tomar as providências”, afirmou a dirigente. “Isso é criminoso, são os arruaceiros do Bolsonaro. Eu espero que tenha a colocação de ordem nisso. Tivemos uma decisão ontem do STF que foi importante, porque isso prejudica o Brasil, o povo brasileiro, é uma irresponsabilidade”, acrescentou.

De acordo com Gleisi, o líder do MTST, Guilherme Boulos, disse que a nota do grupo foi “mal entendida” e que “não é bem assim”. Ela rejeitou a ocorrência de um episódio contrário ao resultado das eleições como a invasão do Capitólio após a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos.

“Nós confiamos nas instituições brasileiras e acredito que isso não acontecerá. Pode ter tentativa, choro de perdedor, o que eles não podem é desestabilizar o País, o que eles não podem é prejudicar a economia, o que eles não podem é prejudicar o povo brasileiro, porque isso é criminoso. E tenho certeza que as medidas adequadas vão ser tomadas se tiver algo que continue”, destacou a líder do PT. A dirigente ressaltou que o partido sempre teve diálogo com os caminhoneiros e que assim será no novo governo.