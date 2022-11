Gleisi confirma conversa com Ciro Nogueira sobre transição de governo

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou nesta terça-feira, 1º, que conversou nesta segunda, 31, com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e que o governo federal colocou o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) à disposição para a transição. As duas informações foram antecipadas pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

De acordo com Gleisi, Ciro Nogueira relatou a ela ter recebido aval do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a transição de governo, a despeito de o chefe do Executivo ainda não ter reconhecido sua derrota nas urnas para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Conversei ontem com o chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, e ele falou que está à disposição, que foi determinação do presidente de se instalar processo de transição, que eu poderia passar a ele os nomes para fazerem as nomeações. O Centro Cultural Banco do Brasil está à disposição também. Queremos, já a partir de quinta-feira, estarmos lá começando a montar a equipe”, disse Gleisi.

Economia

Gleisi também disse que o presidente Lula ainda não definiu quem vai liderar a área econômica do governo de transição. A coordenação-geral da transição, por sua vez, caberá ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

“Estamos começando a relacionar as demais pessoas que vão estar na coordenação. Eu e Aloizio Mercadante nos integramos para ajudar o governador Alckmin, mas tem outras pessoas e vamos também designar pessoas por áreas. Vamos conversar com pessoas e queremos começar isso já na quinta-feira. Nossa proposta é ir para Brasília já na quinta-feira”, disse Gleisi.

Questionada se já há definição para a seara econômica, Gleisi disse que não há ainda. “Por enquanto, não. Vamos começar as tratativas na quinta-feira. Vai ter, claro, temos que ter”. De acordo com a dirigente, o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) está responsável apenas pela interlocução sobre o Orçamento de 2023.

Ministério

Integrar a equipe de transição, como ela e o Aloizio Mercadante farão, não significa necessariamente a presença no futuro ministério do governo Lula, afirma Gleixi. “Não há decisão sobre ministério, o presidente Lula não abriu essa discussão”, afirmou a dirigente em entrevista coletiva de imprensa.

Gleisi será responsável pela relação política com outras siglas. “Vamos ter participação nessa comissão de todos os partidos que estiveram conosco nessa caminhada”, declarou.