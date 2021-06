Gilson Machado: ‘sou soldado de Bolsonaro, não estou pensando em eleição de 2022’

O ministro do Turismo, Gilson Machado, reforçou nesta quarta-feira (30) o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. “Sou soldado do presidente Bolsonaro, não estou pensando em eleição de 2022”, afirmou em entrevista à CNN Brasil. Segundo ele, seu objetivo atual é recuperar o setor do turismo dos impactos negativos da pandemia de covid-19.

“É o setor que mais tem potencial de crescimento”, avaliou Machado. “Estou focado no turismo, essa é a minha missão”. O ministro classificou que o turismo nacional ainda é “travado”, em especial pelo alto valor das passagens aéreas. No entanto, para ele, diante dos novos incentivos ao setor e retomada da economia, “o turismo vai ser tão importante para a matriz econômica do Brasil quanto o agronegócio”.

Ainda na avaliação do ministro, o turismo de sustentabilidade é a “solução” para o desenvolvimento da região da Amazônia. “A gente tem que dar valor ao nosso país”, disse, e acrescentou que “o mundo todo luta contra o Brasil”.

Questionado sobre a realização da Copa América no País, Machado avaliou que qualquer evento que divulgue o Brasil para o exterior “é benéfico”.