Genial/Quaest: quem são os candidatos mais rejeitados na disputa pela Prefeitura de SP

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) aparecem empatados tecnicamente na nova pesquisa de intenção de voto Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira, 30. Por outro lado, há um pódio bem estabelecido entre os três candidatos quando a pergunta é relacionada à rejeição.

O levantamento mostrou se o eleitor conhece os candidatos e, em caso positivo, se votaria ou não neles. Datena pontuou como o mais conhecido e também foi o campeão em rejeição – 48% dizem que conhecem e não votariam no apresentador de TV. Outros 42% conhecem e votariam no candidato tucano. Apenas 10% afirmam não conhecê-lo.

O segundo mais rejeitado é Boulos, com 40% dos eleitores que o conhecem afirmando que não votariam nele. O deputado ocupa a terceira posição entre os mais populares, sendo desconhecido por 24% dos entrevistados.

O atual prefeito é o segundo mais conhecido, com apenas 23% dos eleitores afirmando que não o conhecem. Nunes ocupa a terceira posição entre os mais rejeitados, com 36% de eleitores que o conhecem e, mesmo assim, não votariam nele.

A Quaest fez entrevistas presenciais com 1.002 paulistanos entre os dias 25 e 28 de julho. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06142/2024.

O ranking dos mais desconhecidos pelo eleitorado tem no primeiro lugar o deputado federal Kim Kataguiri (União), com 69%. Em seguida, aparece a candidata do Novo, Marina Helena, desconhecida por 66% dos entrevistados, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 53%. Menos conhecidos, também são os que sofrem menos rejeição: Marina e Kataguiri tem 22% dos eleitores que os conhecem e não votariam neles, enquanto Tabata tem 27% de rejeição.

Comparando com a pesquisa Quaest anterior, divulgada em 27 de junho, em que todos os candidatos apareciam na disputa, os três candidatos que agora ocupam o topo da lista, também figuravam nas mesmas posições. Datena era 3 pontos porcentuais mais rejeitado que agora, com 51%; Boulos 1 ponto porcentual mais rejeitado, com 41%; e Nunes dois pontos a mais, com 38%.