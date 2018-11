General Santos Cruz é escolhido novo secretário de governo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) comunicou nesta segunda-feira, 26, a indicação do general Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo, cargo que tem status de ministério na atual configuração da Esplanada.

“Gostaria de comunicar a indicação do General-de-Divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo”, escreveu Bolsonaro em seu perfil no Twitter.

Cruz é o quarto militar indicado pelo presidente eleito para a composição de seu ministério. Além dele, vieram os generais Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Fernando Azevedo e Silva (Defesa), bem com o tenente-coronel da Força Aérea Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

O general Cruz foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo e chefiou, por cerca de um ano, a Secretaria Nacional de Segurança Pública no governo do presidente Michel Temer. Na semana passada, ele havia sido anunciado para o mesmo cargo pelo filho de Bolsonaro, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro.

Carlos, que era cotado para a Secretaria de Comunicação da Presidência, deixou a equipe de transição na última quinta-feira, dia 22, após desavença com o futuro titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno.