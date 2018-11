General Mourão recebeu ex-secretário-executivo do MME no centro de transição

O ex-secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, se reuniu nesta quinta-feira, 8, com o vice-presidente eleito general Hamilton Mourão, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde ocorrem os trabalhos da equipe de transição.

Em conversa com o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Pedrosa disse que foi chamado para conversar sobre sua experiência dentro do governo. Ele foi secretário-executivo na equipe do ex-ministro e deputado federal Fernando Coelho Filho (DEM-PE), entre maio de 2016 e abril de 2018.

Questionado, Pedrosa disse não ter recebido um convite formal para compor o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. “Fui avisado de que meu nome tem condições de ser submetido a Bolsonaro. Eu teria capacidade técnica, assim como outras pessoas, e fico honrado em saber que a equipe considera que sou um profissional que merece ser ouvido neste momento”, afirmou.

Segundo apurou Broadcast, Paulo Pedrosa conversou ontem com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. O nome do ex-secretário-executivo vem sendo apontado por profissionais do mercado e investidores para o cargo de ministro de Minas e Energia.

Pedrosa disse que considera natural que a equipe de transição queira ouvir suas contribuições sobre o setor elétrico. “Já venho dando contribuições para Luciano de Castro (já nomeado para a equipe de transição governamental) na área de energia. Um profissional extremamente competente e que lidera as discussões da área”, disse.

“Entendo que quererem me ouvir é um reconhecimento ao trabalho da equipe liderada pelo ex-ministro Fernando Coelho Filho, da qual tive a satisfação de fazer parte”, completou.