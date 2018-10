General Heleno: O clima é muito bom, mas vamos aguardar o resultado

O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RJ), o general da reserva Augusto Heleno e o senador Magno Malta (PR-ES) chegaram por volta de 17 horas à casa do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.

A chegada foi confusa, pois eles estavam a pé e a avenida Lucio Costa, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, está tomada por apoiadores de Bolsonaro. Lorenzoni e Malta não atenderam pedidos de entrevista. O general Heleno disse rapidamente: “O clima é muito bom, mas vamos aguardar o resultado”, afirmou Heleno.

Apoiadores começaram a se reunir em frente ao condomínio da casa onde mora Bolsonaro ainda de manhã. Pouco depois das 16 horas, o tráfego da Avenida Lucio Costa foi fechado e só moradores podem entra.

Haddad

Cerca de dez simpatizantes já estão em frente à residência do candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, no Planalto Paulista, para manifestar apoio ao petista.

Os simpatizantes esperam saudar o presidenciável quando ele deixar a casa para acompanhar o resultado da votação.